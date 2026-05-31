Alisson Santos resterà al Napoli: riscatto atteso in settimana

Il messaggio pubblicato su Instagram era sembrato quasi un addio, ma fortunatamente non sarà così. Alisson Santos verrà riscattato dal Napoli, che verserà 16,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona. Un affare eccezionale, considerando l’impatto che il funambolico esterno brasiliano ha avuto in Serie A. Da gennaio, infatti, ha messo a segno 4 gol in 14 presenze, dando un contributo fondamentale alla manovra offensiva del Napoli e alla qualificazione in Champions League. Questo è quanto riporta A Bola, noto quotidiano portoghese.

Napoli, in settimana il riscatto di Alisson

Si legge su A Bola:

“Da tempo il Napoli aveva manifestato l’intenzione di esercitare l’opzione di acquisto dell’esterno offensivo dallo Sporting per 16,5 milioni di euro. La decisione non era ancora stata comunicata ufficialmente al club di Lisbona perché, negli ultimi giorni, la priorità dei partenopei era stata la scelta del successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

La soluzione è stata trovata alla fine della settimana con l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Napoli.

Con questo dossier ormai chiuso, l’attenzione si sposta sulla costruzione della nuova rosa, nella quale sarà presente anche Alisson Santos, ala di 23 anni. Il brasiliano ha impressionato negli ultimi mesi, segnando 4 gol in 15 partite, e il Napoli, secondo A Bola, eserciterà il riscatto la prossima settimana, garantendo così circa 20 milioni di euro nelle casse dello Sporting.”

Una crescita esponenziale