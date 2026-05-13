Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa: sceicchi e tifosi a bastonate dopo il pareggio di Inzaghi al 98°

Subito dopo il triplice fischio, alcuni tifosi dell'Al Hilal raggiungono il settore VIP e scoppia la rissa. Nei video circolati sui social si vedono bastoni e oggetti improvvisati. La sicurezza interviene per evitare il peggio.

La rissa Al Nassr-Al Hilal è arrivata puntuale dopo una partita che aveva già attraversato tutti i livelli del caos calcistico saudita. La sfida che doveva consegnare il titolo nazionale a Cristiano Ronaldo è invece finita 1-1, grazie a un gol dell’Al Hilal di Simone Inzaghi al 98° minuto — un gol “assurdo” come lo aveva già definito chi seguiva la partita, arrivato su un errore clamoroso del portiere avversario.

Quello che è successo subito dopo il triplice fischio, però, non è più una questione di campo. Secondo quanto riportato dai media locali sauditi e dai video circolati immediatamente sui social, alcuni tifosi dell’Al Hilal avrebbero raggiunto il settore VIP dello stadio, dove erano presenti dirigenti, sceicchi e ospiti dell’Al Nassr. Lì è scoppiata una rissa violenta, con scene che il calcio internazionale conosce raramente: bastoni in mano, oggetti improvvisati lanciati, panico tra il pubblico circostante.

Le immagini della rissa nel settore VIP

I video diffusi sui social — non confermati in via ufficiale né dai club né dalle autorità saudite — mostrano diverse persone avanzare verso l’area VIP impugnando bastoni. Si tratta di scene difficili da contestualizzare con certezza assoluta, ma sufficienti a far scattare l’intervento immediato degli addetti alla sicurezza, che hanno isolato la zona ed evitato un’escalation peggiore. Diversi presenti sarebbero stati allontanati dall’impianto al termine degli scontri.

¡ASÍ NO! ❌😨⚽ El partido entre Al Nassr y Al Hilal se vio afectado por un disturbio en las gradas cuando un jeque provocaba con señas a los aficionados visitantes y la pelea terminó con ambas partes golpeándose con palos de madera pic.twitter.com/R1RFb1HCH7 — Claro Sports (@ClaroSports) May 13, 2026

Né l’Al Nassr né l’Al Hilal hanno per ora rilasciato comunicazioni ufficiali dettagliate. La Saudi Pro League non ha ancora aperto, almeno pubblicamente, un’indagine sull’episodio.

L’epilogo della partita: il titolo sfuma all’ultimo respiro

La rissa è il prodotto diretto dell’incredibile finale di partita. L’Al Nassr era passato in vantaggio al 37° del primo tempo dopo un’occasione clamorosa creata dal gol annullato a Benzema per fuorigioco. Sembrava la partita perfetta per Ronaldo, che vedeva il primo titolo nazionale dopo anni di attesa, di critiche e di una “maledizione araba” che a 40 anni gli aveva impedito di vincere qualunque cosa con la maglia dell’Al Nassr.

Poi, al 98°, l’errore del portiere e il pareggio dell’Al Hilal. Il titolo, da matematicamente in tasca, è tornato a essere solo molto vicino: all’Al Nassr basterà ora battere il Damac nell’ultima giornata per laurearsi campione. Ma quella certezza di pochi minuti prima si è dissolta nei rumori della tribuna.

Le polemiche di Inzaghi e il caos arbitrale di un intero campionato

Simone Inzaghi nel post-partita aveva già acceso il fuoco con accuse pesanti all’arbitro per gli otto minuti di recupero giudicati pochi e al calendario che avrebbe sistematicamente favorito l’Al Nassr, dopo aver visto Benzema annullarsi il gol per fuorigioco e dopo aver giocato — come ha sottolineato — con un giorno di riposo in meno rispetto agli avversari.

🇸🇦 Saudi derbies are on another level. Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight. Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands. Saudi… pic.twitter.com/VKtPxVhl4c — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

Ma le accuse di Inzaghi sono solo l’ultima voce di un coro più ampio. Da mesi nel Saudi Pro League tutti accusano tutti: i tifosi di Ronaldo accusano l’Al Hilal di vincere partite truccate, i tifosi rivali accusano gli arbitri di favorire Ronaldo, e Ronaldo stesso ha accusato il sistema di favorire l’Al Hilal. Un campionato dove sono stati spesi miliardi per comprare giocatori, allenatori e visibilità — ma dove la credibilità continua a essere il vero asset che non si riesce a comprare.

La rissa nel settore VIP è il punto di arrivo logico di questa tensione che cresceva da mesi. Quando in tribuna si arriva ai bastoni, significa che il campo ha smesso di funzionare come arena di scontro simbolico.