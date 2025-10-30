Cristiano Ronaldo, la maledizione araba colpisce ancora: non ha vinto nemmeno un titolo con l’Al Nassr (As)
La frustrazione di CR7 cresce. È appena stato eliminato dall’Al Ittihad di Benzema nella Coppa d’Arabia, ma non è una sorpresa: accade ormai da quasi quattro anni consecutivi.
Cristiano Ronaldo, la maledizione araba colpisce ancora: nessun titolo con l’Al Nassr (As)
La fortuna non assiste Cristiano. Dopo 10 vittorie di fila, l’Al Nassr ha interrotto la striscia nel momento peggiore: sconfitta contro l’Al Ittihad ed eliminazione agli ottavi della Coppa d’Arabia Saudita.
È il tredicesimo titolo perso da Cr7 da quando gioca in Arabia. Non vince un trofeo dal 2021, anno della Coppa Italia con la Juventus. Fa eccezione solo la “Copa de Campeones”, considerata però un torneo amichevole.
Cristiano Ronaldo in crisi in Arabia?
Scrive As:
“Mentre cerca di diventare il primo giocatore della storia a raggiungere i mille gol, il fuoriclasse portoghese riduce le sue possibilità di vincere un titolo di club quest’anno alla Saudi Pro League, dove l’Al Nassr è attualmente capolista dopo 6 giornate, e alla Champions asiatica, la seconda competizione continentale che però, al momento, non rappresenta una priorità per il giocatore di Madeira: non ha disputato neppure un minuto nelle prime tre partite”.
I titoli che Cristiano ha mancato
Ecco un breve elenco delle competizioni in cui Ronaldo ha provato, ma non è riuscito a vincere nulla.
✘ Supercoppa 22/23. Il primo titolo sfumato arrivò pochi giorni dopo il suo approdo in Arabia. In semifinale contro l’Al Ittihad, l’Al Nassr perse 3-1.
✘ Coppa del Re 22/23. Anche la coppa nazionale si rivelò indigesta. L’Al Nassr cadde sorprendentemente in semifinale contro l’Al Wehda (0-1).
✘ Saudi Pro League 22/23. Ronaldo chiuse al secondo posto, a cinque punti dall’Al Ittihad.
✘ Champions 22/23. La prima avventura continentale di Cristiano con l’Al Nassr si concluse in modo drammatico contro l’Al Ain (Emirati Arabi), eliminato ai rigori. Finì così la sua prima stagione senza trofei.
✘ Supercoppa 23/24. Nonostante i nuovi rinforzi, il primo titolo della stagione successiva sfumò ancora: sconfitta per 1-3 contro l’Al Hilal in semifinale.
✘ Coppa del Re 23/24. Ottimo percorso fino alla finale, ma il sogno si infranse ai rigori contro l’Al Hilal.
✘ Saudi Pro League 23/24. Non bastarono i suoi 35 gol in 31 partite: l’Al Hilal conquistò il titolo con 96 punti, 14 in più dell’Al Nassr.
✘ Supercoppa 24/25. Ancora una volta l’Al Hilal si impose in finale, vincendo 4-1.
✘ Coppa del Re 24/25. Clamorosa eliminazione agli ottavi per 0-1 contro l’Al Taawoun.
✘ Champions 24/25. L’Al Nassr, favorito, cadde in casa 2-3 contro i giapponesi del Kawasaki Frontale.
✘ Saudi Pro League 24/25. Terzo posto finale, a 13 punti dall’Al Ittihad. Cristiano chiuse la stagione con 25 gol.
✘ Supercoppa 25/26. Dopo aver eliminato l’Al Ittihad in semifinale, l’Al Nassr perse la finale ai rigori contro l’Al Ahli.
✘ Coppa del Re 25/26. L’ultimo colpo subito: eliminazione agli ottavi in casa contro l’Al Ittihad per 1-2.