Al Napoli bastano tre punti per la Champions, è favorito rispetto alle altre contendenti

Secondo Sportmediaset, gli azzurri partono in vantaggio sia per i punti in campionato, sia per il calendario favorevole. A rischiare di più sono Milan e Roma.

Il Napoli è tra le cinque squadre che stanno lottando per la Champions; tutto dipenderà dalle ultime due giornate di campionato. Con Juventus, Milan, Roma e Como, gli azzurri cercheranno di assicurarsi un posto tra le prime quattro di Serie A (l’Inter ha già vinto lo scudetto ed è già qualificata); sono tre posti per cinque squadre. Chi sarà ad uscire fuori dalla zona alta della classifica?

Napoli favorita nella corsa Champions

Secondo Sportmediaset:

Dovessimo limitarci alla classifica, diremmo certamente il Napoli (70 punti) favorito, cui in fondo bastano tre punti per centrare l’obiettivo. Il calendario, tra l’altro, aiuta Conte: la sfida contro il Pisa dovrebbe essere l’occasione buona per chiudere la questione.

Il calendario aiuta anche la Juventus, che attende Fiorentina e Torino già salvi. Ai bianconeri servono 6 punti per la certezza matematica della qualificazione, ma potrebbero bastarne 4 se Milan e Roma dovessero far male.

Quella rossonera e quella giallorossa sembrano essere le due squadre più a rischio; il Milan affronterà il Genoa alla prossima, e se perdesse, sarebbe quasi fuori dalle prime quattro. La Roma ha invece il derby contro la Lazio.

Il Como (65 punti) è la squadra momentaneamente più indietro per occupare un posto Champions, nei match contro Parma e Cremonese possono fare sei punti e aspettare di vedere cosa fanno le altre quattro squadre.

Essere tra le prime quattro di Serie A porta prestigio e soldi

“Mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e vedere come finiremo il campionato in quale posizione di classifica“. Queste le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Bologna 3-2 avvenuta lo scorso lunedì.

Per il Napoli sarà importante essere tra le prime quattro specialmente per un fattore economico, non solo di prestigio. Qualificarsi alla prossima Champions League garantisce circa 40 milioni di euro, e se si viene eliminati presto, vengono portati a casa comunque una sessantina di milioni. Ecco perché gli azzurri, dopo aver vinto la scorsa stagione il quarto scudetto, vogliono assolutamente assicurarsi un posto nella competizione europea più importante. Così come le altre squadre di Serie A.

Il Napoli avrebbe potuto qualificarsi già aritmeticamente con una vittoria sul Bologna, ma il gol nel finale di Rowe ha spento i piani dei partenopei (la partita sarebbe comunque finita 2-2), che contro il Pisa andranno a caccia di una vittoria che manca dal 24 aprile, ossia il match vinto 4-0 contro la Cremonese al Maradona; dopo sono arrivati 1 pareggio e 2 sconfitte.