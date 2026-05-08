Abodi e l’ineleggibilità di Malagò: “Rispetto l’aspetto formale” (e quindi?)

Luis Enrique dimostra che il calcio è tattica: i rinvii sbagliati da Safonov erano studiati

di Redazione Napolista - Altro che calcio libero e menate varie. Le rimesse di Safonov non erano errori tecnici. Il tecnico ha studiato come limitare Olise e lo ha costretto a giocare in una zona di campo intasata. Lui studia la fase difensiva, al contrario di Kompany. Perciò ha vinto