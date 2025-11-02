Dybala come De Bruyne, si fa male calciando il rigore. Lui però lo sbaglia

Paulo Dybala come Kevin De Bruyne. Si fa male calciando il rigore. Infortuni che capitano a una certa età e quando i muscoli sono fragili. La differenza sostanziale è che De Bruyne il rigore lo segnò (all’Inter), Dybala invece no. Non è in serata stasera l’argentino, si capisce subito. E lo conferma al minuto 80 dagli undici metri, si fa parare il tiro da Maignan. A Sky Sport 24 dicono che a Paulo sono stati fatali i cinque minuti di attesa prima del rigore. Alla Roma ne aveva segnati diciotto su diciotto, è il primo errore dal dischetto con la maglia giallorossa (stasera bianca con il righino verde).