Trump vuole far pace con la Meloni portando la Nazionale ai Mondiali

Trump si sta muovendo per portare l’Italia del calcio ai Mondiali. Secondo il Financial Times sarebbe una mossa politica per appianare le tensioni sorte la scorsa settimana in seguito a dichiarazioni a dir poco avventate del presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa e la conseguente rottura con Giorgia Meloni che si era schierata col Vaticano.

L’FT riporta che Paolo Zampolli – amico di Trump che oggi riveste un non meglio precisato di ruolo di inviato del presidente Usa – avrebbe chiesto ufficialmente alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Il Financial Times scrive di “importante operazione di diplomazia sportiva statunitense che coinvolge un alleato rinnegato e un nemico giurato”.

Zampolli si sarebbe appellato al palmares dell’Italia, ai quattro Mondiali vinti: titolo di merito per ottenere l’assegnazione del posto.

L’Ft scrive che “il piano mira a ricucire i rapporti tra Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, dopo la rottura tra i due a seguito degli attacchi del presidente statunitense contro Papa Leone XIV per la guerra in Iran”.

Va comunque ricordato che l’Iran, almeno la parte sportiva dell’Iran, vorrebbe partecipare al Mondiale. Politicamente, invece, la posizione è quella opposta: niente Mondiali. Bisogna capire che cosa accadrà nei prossimi giorni.

Anche il Financial Times definisce clamorosa l’eliminazione dell’Italia contro la Bosnia. Evidentemente a Wall Street non conoscono Gattuso.

“Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino che l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali. Sono italiano di nascita e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il pedigree per giustificare la loro inclusione”, ha dichiarato Zampolli al Financial Times.

Al momento Infantino tace. Il presidente della Fifa ha sempre detto che l’Iran avrebbe partecipato. Chiaramente un Mondiale con l’Italia è decisamente più attrattivo, anche per quel che riguarda il pubblico considerato l’alto numero di italo-americani.

I rappresentanti della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato si sono rifiutati di commentare.

Il regolamento – ricorda l’Ft – conferisce alla Fifa “la piena discrezione” nel decidere quali provvedimenti adottare in caso di ritiro dell’Iran.