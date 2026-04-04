La Guerri Napoli dura un tempo: vince la Germani Brescia

La Guerri Napoli perde 100-85 al PalaLeonessa di Brescia contro la Germani, collezionando la settima sconfitta nelle ultime otto partite di campionato. Dopo la netta vittoria casalinga contro Varese sembrava potesse scattare una scintilla per il finale di stagione, ma a quanto pare così non è stato. La squadra di Alessandro Magro disputa un ottimo primo tempo, concluso anche in vantaggio, ma, come successo in molte altre partite, subisce tremendamente il rientro aggressivo di Brescia nella seconda metà di gara. Per la Germani ci sono ben quattro giocatori con almeno 15 punti, tra cui spiccano i 21 di Maurice Ndour e i 19 e 9 rimbalzi di Jason Burnell. Nelle file di Napoli il migliore è sin dall’inizio Ishmael El-Amin, autore di 24 punti.

Germani Brescia – Guerri Napoli, l’analisi

Una gara dai due volti. Il primo tempo è tutto napoletano, con la squadra di Magro che gioca in maniera fluida, ad alto ritmo e segnando con alte percentuali. In particolare El-Amin segna 16 dei suoi 24 punti nei primi venti minuti con 4/4 da tre, dando sempre nuova linfa all’attacco di Napoli. La Germani non difende come dovrebbe, ma, complici le troppe palle perse della Guerri, rimane comunque in partita grazie ad un ottimo Maurice Ndour, che sopperisce ai problemi di falli di Bilan e ad un Della Valle opaco. La Guerri va negli spogliatoi in vantaggio 44-41.

Al rientro in campo si vede la vera Germani Brescia. La squadra di Cotelli registra subito un parziale di 20-8 che si chiude con due triple pesanti di Della Valle, stordendo Napoli e indirizzando già la partita. Da questo momento Napoli non si riprende più e lascia il timone della partita, non riuscendo più a recuperare il gap. Nell’ultimo quarto Brescia chiude i giochi grazie soprattutto ai 10 punti (18 totali e massimo in carriera) di Joseph Mobio.

Ancora una volta, come raccontato anche in altre occasioni, i giocatori della Guerri non riescono a reggere mentalmente agli urti degli avversari, nonostante un primo tempo di livello. Statisticamente parlando il dato evidente e decisivo è quello delle palle perse: solo quattro la Germani, ben 18 invece per i partenopei. Prima del match, Magro aveva avvertito che sarebbe servito uno sforzo di 40 minuti, ma è durato solo venti, e contro una squadra come Brescia non può che essere insufficiente.

Il prossimo match è previsto per domenica 12 aprile alle 18:30 contro Treviso, alla Alcott Arena. Una sfida che a questo punto potrebbe essere decisiva per la salvezza.

Tabellino statistico del match

Singoli Parziali: 23-24, 18-20, 29-17, 30-24

Parziali progressivi: 23-24, 41-44, 70-61, 100-85

Germani Brescia: M. Bilan 15, G. Ferrero, A. Doneda, M. Santinon 3, A. Della Valle 14, M. Ndour 21, J. Burnell 19, P. Toure, N. Ivanovic 8, J. Mobio 18, D. Cournooh, F. Mbow El Hadji 2. Coach: M. Cotelli

Guerri Napoli: I. Whaley, S. Flagg 11, I. El-Amin 24, L. Faggian, N. Marshall 6, O. Forchetta, M. Gloria, M. Doyle 7, G. Caruso 5, E. Esposito, L. Totè 13, R. Bolton 19. Coach: A. Magro