Tare: “Allegri ha tante scelte, stasera vogliamo vincere perché la classifica è più corta”

A Dazn: "Nkunku-Fullkrug? Sono giocatori forti come altri. Leao lo abbiamo portato in panchina perché incida durante la gara, lo consideriamo importante"

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale.

Tare: “Dobbiamo essere bravi, specie dopo la vittoria della Juventus”

“Stasera giocano due grandi squadre, sarà uno spettacolo. Dobbiamo essere bravi sapendo che oggi ci giochiamo tanto per la classifica, che si è accorciata anche dopo la vittoria della Juventus. La coppia d’attacco non sorprende, sono due calciatori importanti come altri che abbiamo, per cui la cosa più belle per Allegri oggi è proprio quella di avere diverse scelte. Classifica? Per carattere tendo a guardare in alto, ma dobbiamo stare attenti anche dietro. Giocare con un pubblico del genere è bellissimo per un giocatore, quindi dobbiamo solo cercare di vincere. Leao? Ne parliamo quasi ogni settimana, ma le sue qualità sono fuori discussione. Quest’anno ha avuto troppi infortuni quindi non si è potuto esprimere, ora viene da due settimane fermo e si è allenato solo negli ultimi tre giorni. Lo abbiamo portato in panchina per fare differenza durante la partita, lo consideriamo ancora un giocatore importante per noi”.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.