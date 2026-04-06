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Hojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con Giovane

Assente Lukaku per i noti motivi, Conte dovrebbe affidarsi al brasiliano come falso nueve per far salire McTominay e De Bruyne

Hojlund

Dc Napoli 06/03/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Rasmus Hojlund

Hojlund ha un virus intestinale, il Napoli se la gioca con Giovane

Si è parlato tanto, forse troppo, in settimana dell’eventuale sostituto di Hojlund in caso di forfait. Ebbene il danese non giocherà contro il Milan, vittima di un virus intestinale. Antonio Conte, com’è noto, non potrà contare su Romelu Lukaku che è rimasto in Belgio a curarsi e la cui assenza tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Pare che il prescelto possa essere Giovane il brasiliano ex Verona che ovviamente ha un tipo di gioca totalmente diverso dal danese. È un falso nueve. Può fare da perno per salire McTominay e De Bruyne. L’assenza di un centravanti propriamente detto, almeno dovrebbe privare la difesa del Milan di punti di riferimento. Giusto per provare a trovare un aspetto positivo.

 

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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