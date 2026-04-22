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Stadio Maradona e Euro 2032, l’assessore Cosenza pubblica la Pec della Uefa

La Uefa scrive al Comune di Napoli: “Abbiamo ricevuto i vostri aggiornamenti, sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di confronto”

Stadio maradona Krol

3DPN798 At the exterior walls of the Stadio Diego Armando Maradona in Naples, street artist Jorit has completed a mural celebrating the club's history. The piece depicts a symbolic 'Top 11' of SSC Napoli legends from across generations. Featured in the artwork are Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Giuseppe Bruscolotti, Faouzi Ghoulam, Ruud Krol, Antonio Juliano, Marek Hamsik, Edinson Cavani, Diego Armando Maradona, Careca, and Dries Mertens. Murale pictures prior the Serie A 2025/2026 football match between SSC Napoli and AS Roma at Diego Armando Maradona stadium in Naples (Italy), February 15, 2026. Insidephoto Alamy

La Pec della Uefa: Napoli resta in corsa per gli Europei

Stadio Maradona, si avanza in vista degli Europei 2032. L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza fa sapere che la Uefa ha recepito gli aggiornamenti e che dà appuntamento al Comune di Napoli per maggio.

Quindi Napoli resta più in corsa che mai per gli Europei. Ecco cosa ha pubblicato l’assessore Cosenza:

Il nuovo confronto fissato per maggio 2026

LA PUBBLICO DIRETTAMENTE A SCANSO DI EQUIVOCI.
Vabbè un poco di suspence sulle date la lascio 😆😜
PEC DEL 22 aprile 2026
Oggetto: R: UEFA EURO 2032 // Stato Avanzamento delle Progettualità – Napoli
Buongiorno,
Vi confermiamo la ricezione degli aggiornamenti e vi ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di confronto, anche in modalità remota.
Restiamo pertanto disponibili a individuare una data di reciproca fattibilità nel periodo compreso tra il … e il … maggio.
Cordiali Saluti
Firmato Xxxxxx Xxxxx
EURO 2032 – Comitato Organizzatore Locale

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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