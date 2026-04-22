Stadio Maradona e Euro 2032, l’assessore Cosenza pubblica la Pec della Uefa
La Uefa scrive al Comune di Napoli: “Abbiamo ricevuto i vostri aggiornamenti, sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di confronto”
La Pec della Uefa: Napoli resta in corsa per gli Europei
Stadio Maradona, si avanza in vista degli Europei 2032. L’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza fa sapere che la Uefa ha recepito gli aggiornamenti e che dà appuntamento al Comune di Napoli per maggio.
Quindi Napoli resta più in corsa che mai per gli Europei. Ecco cosa ha pubblicato l’assessore Cosenza:
Il nuovo confronto fissato per maggio 2026
LA PUBBLICO DIRETTAMENTE A SCANSO DI EQUIVOCI.
Vabbè un poco di suspence sulle date la lascio 😆😜
PEC DEL 22 aprile 2026
Oggetto: R: UEFA EURO 2032 // Stato Avanzamento delle Progettualità – Napoli
Buongiorno,
Vi confermiamo la ricezione degli aggiornamenti e vi ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Sarà nostra cura fornire un riscontro nei prossimi giorni e concordare una nuova occasione di confronto, anche in modalità remota.
Restiamo pertanto disponibili a individuare una data di reciproca fattibilità nel periodo compreso tra il … e il … maggio.
Cordiali Saluti
Firmato Xxxxxx Xxxxx
EURO 2032 – Comitato Organizzatore Locale