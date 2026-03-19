Stadio Maradona, assessore Cosenza: “Napoli in corsa per gli Europei, la Figc ci ha chiesto alcune modifiche”

L’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha parlato a Radio Crc (radio partner del Napoli) dello stadio Maradona e la riunione con la Figc per il progetto di riqualificazione.

Di seguito, le sue parole:

“Siamo appena usciti dalla riunione con i vertici della Figc per discutere di tutti i punti centrali del nostro progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona. Nel corso della riunione da parte dei rappresentanti della Figc ci sono state chieste alcune modifiche e correzioni del nostro piano di progettazione. Il tema adesso rimane quello di presentare un progetto entro la data del 31 luglio del 2026. Napoli è ancora pienamente in corsa per essere una delle cinque città che ospiterà le partite di Euro 2032. Ad ottobre noi sapremo i nomi delle cinque città italiane che ospiteranno gli Europei, fino a quel momento Napoli è ancora in corsa.

A maggio faremo un altro incontro con la Uefa per presentare un progetto definitivo e approvato della riqualificazione del Maradona. I rappresentanti della Figc ci hanno chiesto delle piccole correttive al nostro progetto, soprattutto sugli spalti e sulla divisione dei flussi. Queste sono problematiche che noi risolviamo in una settimana. Il discorso è tutto concentrato se riusciremo entro il 31 luglio 2026 a presentare un progetto approvato e a quel punto saremo ancora in lizza. I rappresentanti della Figc mi sono sembrati molto cordiali e disponibili. Dopodiché, se vogliono avere la soddisfazione di bocciare un professore universitario, lo possono fare tranquillamente“.