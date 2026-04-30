Sportmediaset: Lukaku si è offerto al Milan, il Napoli potrebbe chiedere circa 20 milioni

I 6 milioni netti l'anno del belga pesano nelle casse azzurre. Al momento, però, i rossoneri sono interessati ad altri centravanti. Ciò che è certo è che il belga lascerà Napoli.

I rapporti tra Romelu Lukaku e il Napoli sono ai ferri corti, come anche con l’allenatore Antonio Conte, rimasto deluso dal comportamento dell’attaccante quando è sbarcato in città per discutere del suo ritiro in Belgio. E dunque, con o senza il tecnico attuale, il belga con molta probabilità lascerà la maglia azzurra nella finestra di mercato estiva. Ma non è detto che vada via dall’Italia.

Lukaku potrebbe approdare al Milan e restare in Serie A

Come riportato da Sportmediaset, Lukaku si sarebbe offerto al Milan con la volontà di restare in Serie A e tornare a giocare a Milano dopo le tre stagioni trascorse all’Inter. E’ un profilo d’esperienza ed è ciò che chiede il tecnico Max Allegri, il quale ha giocato per tutta la stagione con due centravanti (Leao e Pulisic) adattati.

De Laurentiis potrebbe chiedere sui 20 milioni per il belga, in scadenza nel 2027 con il Napoli, e andrebbe a risparmiare un pesante contratto da 6 milioni netti l’anno. Al momento, però, i rossoneri sembrano mettere in stand-by quest’operazione, poiché hanno altri attaccanti (Sorloth, Lewandowski, Vlahovic) con cui poter provare a imbastire una trattativa.

L’attaccante belga è già con un piede e mezzo lontano da Napoli

Lukaku ha iniziato la stagione in ritardo dopo essersi infortunato al retto femorale nel ritiro estivo. Ha segnato un solo gol con la maglia del Napoli quest’anno, contro il Verona, rete cruciale per agguantare la vittoria 2-1 all’ultimo secondo.

Rasmus Hojlund ha preso il suo posto da titolare e sembra essere il centravanti su cui gli azzurri vogliono puntare nel presente ma anche in futuro. Non c’è dunque più spazio per il classe 1993, uno dei protagonisti del quarto scudetto.