Infortunio Lukaku, gli esami hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra

Il Napoli ha diffuso il bollettino medico ufficiale. Sarà sottoposto a consulenza chirurgica e ha già cominciato l'iter riabilitativo.

Il Napoli ha diffuso il bollettino medico ufficiale su Romelu Lukaku: l’attaccante ha riportato una lesione di alto grado al retto femorale sinistro e ha iniziato la riabilitazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

“Ovviamente, si tratta di una notizia che arriva dall’infermeria del Napoli, ma che si intreccia anche con quello che potrebbe essere, da ora in poi, il mercato del club. Nei prossimi giorni, nelle prossime ore, sarà necessario capire i tempi di recupero.

Sarà inoltre importante valutare le strategie di mercato del Napoli, che attendeva proprio questo responso medico per decidere se intervenire acquistando un altro attaccante. Il club cercherà un giocatore offensivo, considerando che le condizioni di Lukaku potrebbero tenerlo fuori dal rettangolo verde per diverse settimane.

Va ricordato che nel Napoli c’è già Lucca. Tuttavia, con tre competizioni da affrontare, questa notizia potrebbe spingere il club a tornare con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.”

Bollettino medico sulle condizioni di Lukaku

Il comunicato ufficiale del Napoli:

“In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.”

“C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. (…) Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare.”