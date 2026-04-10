Spalletti alla Juve fino al 2028 con stipendio raddoppiato, ma il più pagato resta Conte

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti sarà l’allenatore della Juventus almeno fino al 2028. Ha rinnovato il suo contratto con un sostanziale aumento di stipendio. Rispetto ai 3 milioni attuali, salirà a più di 5 milioni a stagione, 6 con gli eventuali bonus. Raggiunge Allegri e Gasperini al secondo posto della classifica degli allenatori più pagati della Serie A, ma in cima resta l’inarrivabile Antonio Conte, che a Napoli guadagna 8 milioni l’anno.

Singolare la scelta dell’annuncio, con un video nel quale Spalletti fa un discorso sul rinnovo alla squadra:

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 – si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

“Quando sono arrivato 7 mesi fa mi hanno proposto questo contratto che era un po’ un modo come dire frequentiamoci un po’, stiamo un po’ insieme, conosciamoci e poi a fine anno saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto. Io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia qui e di rendermi conto cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l’idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia. E ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, ogni volta che vedo voi vedo la Juve, per cui ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni. Voglio che lo sappiate prima voi prima che venga fuori, ve lo dico oggi, e naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare ma io sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto. È chiaro che c’è la responsabilità di quella che è la grandezza del club perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e… oltre la fine”.