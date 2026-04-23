Sabatini: “Gasp è un ottimo allenatore, ma sul piano comunicativo ha fatto cose pessime”

Alla Gazzetta: "In Italia l’allenatore fa l’allenatore, non è un manager all’inglese. Discussioni e richieste vanno fatte in società"

Lo conosciamo bene, Walter Sabatini non ha peli sulla lingua e anche stavolta ha deciso di esporsi sulla lite Gasp-Ranieri, prendendo una posizione piuttosto netta. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Le parole di Sabatini Interrogato sulla possibilità che il Gasp e Sir Claudio lavorino ancora insieme, l’es ds di Roma e Salernitana non ha dubbi:

“Non lo faranno. Quando l’equilibrio viene rotto in modo così fragoroso diventa una cosa irreversibile. Il terzo incomodo è Massara, è lui il ds della Roma e va trattato con rispetto. Gasp è un ottimo allenatore, però sul piano della comunicazione ha fatto cose pessime. Ha attaccato il ds in maniera inconcepibile e condotto il gruppo in modo personale bocciando giocatori con scelte e parole: non è stato certo un amico dell’azienda Roma”.

Ranieri viene difeso a spada tratta e lo stesso Sabatini si dice comprensivo riguardo la sua esasperazione.

Infine, un passaggio sull’essere manager all’inglese, ritenuto difficile in Italia:

“In Italia l’allenatore fa l’allenatore, non è un manager all’inglese. Discussioni e richieste vanno fatte in società”