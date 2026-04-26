Con Rrahmani in campo il Napoli prende la metà dei gol, in sua assenza ne ha subiti 34 in 23 partite

Da Gazzetta. Nelle 8 partite in cui è stato assente, il Napoli ha preso gol 6 volte. Con il kosovaro in campo la media dei gol subiti è di 0.76, in sua assenza di 1.48 (anche perché lo sostituiva Buongiorno, non a suo agio al centro)

L’importanza di Rrahmani è indubbia e si è vista da subito contro la Cremonese, ferma restando l’assoluta inoffensività della squadra di Giampaolo, utilissima a risollevare le squadre che hanno bisogno di vittorie. Il difensore kosovaro, banalmente, con la sua presenza innanzitutto fa sì che Buongiorno (vivaddio) si possa spostare sulla fascia sinistra e debba partecipare poco alla manovra di costruzione. Dirige il terzetto con precisione, conosce i tempi delle uscite, è un marcatore intelligente ed esperto (ha 32 anni). La Gazzetta oggi spiega con dei numeri (che approfondiremo) il perché sia così importante.

Un semplice calcolo: se c’è Rrahmani, il Napoli prende meno gol

La Gazzetta dello Sport scrive che lo stato di salute del Napoli dipende in parte dall’assenza o dalla presenza di Amir Rrahmani, diventato nel tempo il vero punto di equilibrio della squadra, almeno dal punto di vista difensivo. Nelle otto partite giocate senza il difensore dal 22 febbraio in poi, i clean sheet sono stati soltanto due. Ma il discorso è ancora più ampio, perché Rrahmani è mancato a lungo nel corso della stagione, accumulando assenze che hanno inciso pesantemente anche nelle altre gare saltate per problemi fisici. Per Gazzetta si tratta dunque dell’assenza più pesante dell’anno (tra le tante altre ndr).

Per esempio, in Champions League, nelle cinque partite senza di lui il Napoli ha sempre preso gol. Non è un caso, sottolinea il giornale, che Rrahmani venga considerato il “Ministro della Difesa”: a 32 anni, con un rinnovo già pronto fino al 2029, rappresenta una certezza tecnica.

Per essere un po’ più precisi

Nella stagione corrente, Amir Rrahmani si è fermato in tre occasioni: un infortunio muscolare al bicipite femorale dal 6 settembre al 27 ottobre 2025, con 11 gare saltate tra Napoli e Kosovo; un problema tra coscia e gluteo dal 18 gennaio al 2 febbraio 2026, con 4 gare saltate; e una nuova lesione muscolare dal 15 febbraio 2026, con 8 gare saltate. Il totale stagionale indicato dalla fonte è di 168 giorni di assenza, 3 infortuni e 24 gare saltate.

Guardando alle partite ufficiali del Napoli da settembre 2025 fino al 24 aprile 2026, si evidenzia che: con Rrahmani in campo, il Napoli ha giocato 21 partite, subendo 16 gol, cioè circa 0,76 gol a partita. Senza Rrahmani in campo, invece, ha giocato 23 partite, subendo 34 gol, cioè circa 1,48 gol a partita. In sostanza, senza di lui il Napoli ha incassato quasi il doppio dei gol per gara.