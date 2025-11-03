Ronaldo: «Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile»

Non è la prima volta che Cristiano Ronaldo sceglie il salotto di Piers Morgan per rivelare le sue verità, lo aveva già fatto nel 2022 quando aveva sparato sullo United: «Mi sento tradito dal Manchester United».

Questa volta Ronaldo ha parlato del suo eterno nemico virtuale, Leo Messi. La rivalità, non solo in campo tra i due, ha percorso tutta la loro carriera. La domanda è: meglio Leo Messi o Cristiano Ronaldo?

The world’s most famous footballer, in the most personal interview of his life… Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan – part one out tomorrow at 2pm (UK). 📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

L’intervista completa non sarà pubblicata prima del 4 novembre, ma in uno primo stralcio pubblicato sui social la stella portoghese ha risposto senza mezzi termini. Il giornalista gli ha chiesto: «Dicono che Messi sia migliore di te, cosa ne pensi?». Cristiano ha risposto chiaramente e senza esitazione: «Messi è migliore di me? Non sono d’accordo con questa opinione. Non voglio essere umile».

