Real Sociedad, il presidente: “L’IA mi aveva sconsigliato Matarazzo”
Per fortuna, alla fine ha ascoltato il direttore sportivo e non l'intelligenza artificiale. Matarazzo ha appena vinto la Coppa del Re con la Real Sociedad
Di lui ve ne avevamo già parlato, ma per sottolineare questo contrasto, riprendiamo un’analisi di El Mundo, che spiega come la rinascita della Real Sociedad non sia passata attraverso i big data, ma tramite un lavoro sulla testa e sul cuore dei calciatori. Questo approccio ha ovviamente dato i suoi frutti e Matarazzo ha così scritto il suo nome nella leggenda del club basco.
C’era dunque bisogno più di un lato umano che di quello matematico: ci sono cose che, speriamo mai, nessun software avanzato potrà sostituire.