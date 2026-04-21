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Real Sociedad, il presidente: “L’IA mi aveva sconsigliato Matarazzo”

Per fortuna, alla fine ha ascoltato il direttore sportivo e non l'intelligenza artificiale. Matarazzo ha appena vinto la Coppa del Re con la Real Sociedad

Pellegrino Matarazzo

Dove sono finiti i tempi di una volta, per Giunone? (semicit.). Ormai, oltre a fare calcoli, creare immagini e scrivere biglietti di auguri e condoglianze, l’IA dà anche giudizi sui papabili allenatori. E meno male che dalle parti di San Sebastián non le hanno dato ascolto: altrimenti, probabilmente, avrebbero una Copa del Rey in meno.

Perché, stando a quanto rivelato dal presidente della Real Sociedad a Cadena Ser, ha davvero del grottesco: una scena quasi da HAL 9000, il computer di 2001: Odissea nello spazio, che dice “Mi dispiace, Dave, temo di non poterlo fare”, prima di chiudere gli astronauti fuori nello spazio. Arriveremo a questo?

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad almeno è stato sincero:  “Erik (ds della società, ndr) mi ha detto Matarazzo e io ho chiesto all’IA se fosse un buon allenatore per la Real Sociedad; mi ha detto di no. Meno male che mi sono fidato di Erik”.

Dopo la semifinale di Copa del Rey contro l’Athletic Club, è tornato a chiederle un’opinione: “Dopo le semifinali contro l’Athletic, mi ha detto che era eccellente”. Questo la dice lunga sulle capacità di analisi dell’IA. Alcune cose è meglio lasciarle fare agli umani, nel bene e nel male.

Pellegrino Matarazzo, un allenatore umano

Di lui ve ne avevamo già parlato, ma per sottolineare questo contrasto, riprendiamo un’analisi di El Mundo, che spiega come la rinascita della Real Sociedad non sia passata attraverso i big data, ma tramite un lavoro sulla testa e sul cuore dei calciatori. Questo approccio ha ovviamente dato i suoi frutti e Matarazzo ha così scritto il suo nome nella leggenda del club basco.

C’era dunque bisogno più di un lato umano che di quello matematico: ci sono cose che, speriamo mai, nessun software avanzato potrà sostituire.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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