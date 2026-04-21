Real Sociedad, il presidente: “L’IA mi aveva sconsigliato Matarazzo”

Dove sono finiti i tempi di una volta, per Giunone? (semicit.). Ormai, oltre a fare calcoli, creare immagini e scrivere biglietti di auguri e condoglianze, l’IA dà anche giudizi sui papabili allenatori. E meno male che dalle parti di San Sebastián non le hanno dato ascolto: altrimenti, probabilmente, avrebbero una Copa del Rey in meno.

Perché, stando a quanto rivelato dal presidente della Real Sociedad a Cadena Ser, ha davvero del grottesco: una scena quasi da HAL 9000, il computer di 2001: Odissea nello spazio, che dice “Mi dispiace, Dave, temo di non poterlo fare”, prima di chiudere gli astronauti fuori nello spazio. Arriveremo a questo?

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad almeno è stato sincero: “Erik (ds della società, ndr) mi ha detto Matarazzo e io ho chiesto all’IA se fosse un buon allenatore per la Real Sociedad; mi ha detto di no. Meno male che mi sono fidato di Erik”.

Dopo la semifinale di Copa del Rey contro l’Athletic Club, è tornato a chiederle un’opinione: “Dopo le semifinali contro l’Athletic, mi ha detto che era eccellente”. Questo la dice lunga sulle capacità di analisi dell’IA. Alcune cose è meglio lasciarle fare agli umani, nel bene e nel male.