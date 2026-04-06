As: “Al Real Madrid resta solo la Champions, la stagione dei blancos sarà giudicata dalla sfida contro il Bayern”

Hanno perso 2-1 in campionato col Mallorca. "La sconfitta è la madre dei dubbi. E nel labirinto di incognite, c'è anche il Bayern, che ha segnato 100 gol in 28 turni di Bundesliga".

Il Real Madrid, perdendo col Maiorca 2-1 in campionato, è a -7 punti dalla vetta della Liga, occupata dal Barcellona. Alla squadra di Arbeloa resta ormai solo la Champions League per poter provare a vincere un titolo quest’anno.

I blancos affronteranno il Bayern Monaco ai quarti.

In Champions il Real Madrid se la vedrà col Bayern Monaco

As scrive:

Il tecnico del Real Madrid affronta diverse decisioni cruciali e un incrocio contro il Bayern che, con la Liga sempre più difficile, giudicherà la stagione della squadra. La sconfitta è la madre dei dubbi. Quelli che appaiono ricorrenti in questa stagione al Real Madrid. Quelli su come la squadra risponderà all’ultimo colpo subito, di come Arbeloa ricomporrà il suo undici titolare, in una stagione che sembra ridotta per il Madrid a giocarsela per una sola carta, la Champions League. Le ultime cinque vittorie di fila, tra cui il derby e le due partite ad eliminazione diretta contro il City, sono arrivate con un undici consolidato.

Le posizioni dove ci sono più perplessità sono i terzini. Sulla destra, Arbeloa ha alternato Alexander Arnold e Carvajal. L’inglese ha giocato a Maiorca e nel pareggio contro il City. E c’è concorrenza a sinistra: Mendy, Fran García e Carreras. E in quel labirinto di incognite, c’è anche il Bayern. La squadra bavarese ha quasi già vinto la Bundesliga per un’altra stagione, segnando 100 gol in 28 turni di campionato. Quasi quattro a partita. Il Madrid ha vinto sette delle ultime nove partite in Champions contro i tedeschi.