Napoli-Milan 0-0, entra Alisson al posto di Giovane al sessantanovesima (LIVE)

Il Napoli affronta il Milan alle 20:45 per chiudere la trentunesima giornata di Serie A. Al Maradona gli azzurri affrontano il Milan per decretare la vera inseguitrice dell’Inter nel rush finale. Conte si affida ai fab-four del centrocampo azzurro, McTominay e De Bruyne alle spalle di Giovane al posto di Hojlund. A centrocampo ci sono Lobotka e Anguissa con i due esterni Spinazzola e Gutierrez, in difesa confermati Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Fondamentali i tre punti pre proseguire la lotta alla prossima Champions League, e per accendere le speranze in testa alla classifica nonostante la vittoria dell’Inter contro la Roma di Gasperini, ogni sfida è come una finale, Conte docet.

69′ Primo cambio per il Napoli, dentro Alisson Santos al Giovane. Nuovo schema per Conte, nessuna punta di riferimento

65′ Punizione per il Milan dalla trequarti sinistra, occasione pericolosa per i rossoneri

62′ Primo cambio per il Milan, dentro Gimenez al posto di Fullkrug

56′ Fase molto confusionale al Maradona, squadre molto lunghe dopo l’intervallo

51′ Tentativo di Giovane da fuori e parata reattiva di Maignan! Occasione per il Napoli!

49′ Avvio di nuovo a ritmi alti, squadre lunghe in avvio

46′ Inizia il secondo tempo al Maradona, nessun cambio per le due squadre

Inizia il secondo tempo tra Napoli e Milan

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un solo minuto di recupero, si è giocato tanto

44′ Cross di Lobotka e rovesciata di McTominay, palla fuori ma come sempre bel gesto tecnico dello scozzese

40′ Cinque minuti più recupero, Napoli sempre chiuso dietro mentre il Milan costruisce in questa fase

36′ Giovane mandato in profondità, viene chiuso all’ultimo dai difensori del Milan. Il brasiliano sta creando diversi grattacapi alla difesa ospite

32′ Nessuna occasione nitida, ma la partita è molto viva e i ritmi sono alti

27′ Milan che spinge in questa fase

23′ Tentativo di Spinazzola dal limite, palla alta sulla traversa di pochissimo! Prima vera occasione per gli azzurri

22′ Il Napoli prosegue il possesso difensivo per poi attaccare in velocità

18′ Altro calcio d’angolo per il Napoli, dalla sinitra

4′ Milan in possesso difensivo

9′ Napoli in spinta ma il Milan appena riparte è pericoloso

4′ Inizio a ritmi alti al Maradona!

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Milan