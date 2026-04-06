Napoli-Milan 0-0, entra Alisson al posto di Giovane al sessantanovesima (LIVE)
Finisce il primo tempo al Maradona. Occasioni per Spinazzola dal limite dell'area per gli azzurri, Tutto da decidere nella ripresa, con ancora tutti i cambi a disposizione
Il Napoli affronta il Milan alle 20:45 per chiudere la trentunesima giornata di Serie A. Al Maradona gli azzurri affrontano il Milan per decretare la vera inseguitrice dell’Inter nel rush finale. Conte si affida ai fab-four del centrocampo azzurro, McTominay e De Bruyne alle spalle di Giovane al posto di Hojlund. A centrocampo ci sono Lobotka e Anguissa con i due esterni Spinazzola e Gutierrez, in difesa confermati Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Fondamentali i tre punti pre proseguire la lotta alla prossima Champions League, e per accendere le speranze in testa alla classifica nonostante la vittoria dell’Inter contro la Roma di Gasperini, ogni sfida è come una finale, Conte docet.
69′ Primo cambio per il Napoli, dentro Alisson Santos al Giovane. Nuovo schema per Conte, nessuna punta di riferimento
65′ Punizione per il Milan dalla trequarti sinistra, occasione pericolosa per i rossoneri
62′ Primo cambio per il Milan, dentro Gimenez al posto di Fullkrug
56′ Fase molto confusionale al Maradona, squadre molto lunghe dopo l’intervallo
51′ Tentativo di Giovane da fuori e parata reattiva di Maignan! Occasione per il Napoli!
49′ Avvio di nuovo a ritmi alti, squadre lunghe in avvio
46′ Inizia il secondo tempo al Maradona, nessun cambio per le due squadre
Inizia il secondo tempo tra Napoli e Milan
46′ Finisce il primo tempo
45′ Un solo minuto di recupero, si è giocato tanto
44′ Cross di Lobotka e rovesciata di McTominay, palla fuori ma come sempre bel gesto tecnico dello scozzese
40′ Cinque minuti più recupero, Napoli sempre chiuso dietro mentre il Milan costruisce in questa fase
36′ Giovane mandato in profondità, viene chiuso all’ultimo dai difensori del Milan. Il brasiliano sta creando diversi grattacapi alla difesa ospite
32′ Nessuna occasione nitida, ma la partita è molto viva e i ritmi sono alti
27′ Milan che spinge in questa fase
23′ Tentativo di Spinazzola dal limite, palla alta sulla traversa di pochissimo! Prima vera occasione per gli azzurri
22′ Il Napoli prosegue il possesso difensivo per poi attaccare in velocità
18′ Altro calcio d’angolo per il Napoli, dalla sinitra
4′ Milan in possesso difensivo
9′ Napoli in spinta ma il Milan appena riparte è pericoloso
4′ Inizio a ritmi alti al Maradona!
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Milan
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri