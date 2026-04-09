De Laurentiis: “Conte mi aveva chiesto un ritiro senza tifosi, gli ho detto che sarebbe stato irrispettoso”

Ad Hollywood: "Non si può negare il ritiro alle 70mila persone che vengono a Dimaro e alle 250mila che vengono a Castel di Sangro ogni anno, facendo anche molti kilometri"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto Egyptian Theatre di Hollywood nell’ambito del suo soggiorno a Los Angeles per pubblicizzare il film sul quarto scudetto del Napoli, “Again”, uscito nelle sale subito dopo il triplice fischio di Napoli-Milan.

De Laurentiis: “Conte mi aveva chiesto un ritiro senza tifosi”

Di seguito il breve estratto:

“Conte mi aveva chiesto di fare il ritiro senza tifosi, ma gli ho risposto che sarebbe stato irrispettoso. A Dimaro arrivano circa 70mila persone e a Castel di Sangro addirittura 250mila per seguire allenamenti e partite: una cosa del genere non si può negare, i tifosi fanno tanti chilometri per vedere i nuovi giocatori del Napoli e quelli che ci giocano già”.

Durante questo breve soggiorno, De Laurentiis è intervenuto anche su altri temi che qui ricapitoliamo:

Al Club Napoli Usa:

“Il quarto Scudetto è stato un’esperienza incredibile. È stato un thriller fino all’ultimo minuto; con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese. Quest’anno abbiamo avuto molti infortuni, undici o dodici. Suppongo che, senza quelle difficoltà, probabilmente avremmo vinto il quinto. Mai dire mai: c’è sempre anche il prossimo anno”.

A margine della presentazione del film:

“Liberare Conte per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell’immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata“