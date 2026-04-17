Nico Paz e quel gol al Napoli: “Segnare in Champions al Bernabeu, felicità pura”

A SportMediaset: "Fabregas è il fattore più importante, è un allenatore giovane, mi permette di giocare come voglio giocare. I rigori? Se mi dicono di calciarli, li calcio. Anche se ho sbagliato gli ultimi tre"

Forse potremmo dire che un primo assaggio dell’enorme talento di Nico Paz lo avemmo proprio noi tifosi del Napoli. Era il 29 novembre 2023, allo stadio Bernabeu: Nico Paz, da subentrato, sganciò un sinistro che, complice una brutta lettura di Meret, si insaccò in rete. Era l’84º minuto e il gol dell’argentino fu quello del momentaneo 3-2. Il 4-2 finale lo firmò Joselu dieci minuti più tardi.

Ecco, in un’intervista rilasciata a SportMediaset, Nico (ora al Como) ci ha tenuto a ricordarlo, quel gol.

Nico Paz e quel gol al Napoli

“Era felicità pura, ero un “bambino”, penso alla seconda partita in prima squadra. Segnare in Champions contro una squadra come il Napoli, con i mostri che giocavano a Madrid, in uno stadio come il Bernabeu…quando ho fatto il gol, tutti urlavano e gridavano il mio nome, è stata un’emozione incredibile”

Il talento argentino ha parlato anche della sintonia sviluppata con Cesc Fabregas, tecnico del Como:

“Fabregas è stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale”.

Infine, un passaggio sulla sua personalissima nota dolente – i rigori – e sul Fantacalcio:

“Se mi dicono di calciare, lo calcio. Ho sbagliato gli ultimi tre, ma se l’allenatore pensa che sono il migliore per tirare il prossimo, lo calcio”.