Napoli-Lazio, finalmente addio ai Fab Four. Torna Alisson

Alisson Santos potrebbe tornare titolare nel match di sabato (ore 18) contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il brasiliano prenderebbe il posto di McTominay che verrebbe abbassato da Conte in mediana al fianco di Lobotka. Ne scrive anche la Gazzetta. E uscirebbe Anguissa il grande imputato dopo Parma, come se un calciatore non potesse avere partite più complicate. In partite come quella contro il Parma, peraltro, un calciatore come Anguissa fa sempre fatica. Va a sbattere, non è un atleta col guizzo. Ovviamente. Ce l’ha invece il brasiliano acquistato a gennaio, ma persino lui non è che abbia fatto sfracelli nella trasferta di domenica scorsa che ha definitivamente segnato l’addio alla lotta scudetto da parte del Napoli che ha così lasciato il tricolore all’Inter. Niente Anguissa, niente Fab Four: finalmente.

Di Alisson Repubblica Napoli ha scritto così:

“Garantisce imprevedibilità, cambio di passo e la capacità di saltare l’uomo, ingredienti fondamentali per una squadra incapace di risolvere in maniera concreta il problema del gol nel corso di questa stagione. Alisson è aria fresca per una manovra offensiva spesso poco produttiva. È arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto”.

In difesa, dovrebbe restare fuori Juan Jesus. Al suo posto, come a Parma, Beukema. Juan Jesus a Parma è stato autore di una prova negativa di cui ha anche chiesto scusa pubblicamente.