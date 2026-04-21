Neres vede la luce: iniziata la riatletizzazione a Castel Volturno

La stagione del Napoli scivola verso l’epilogo con una statistica che sa di beffa: Antonio Conte, con ogni probabilità, chiuderà l’annata senza aver mai avuto a disposizione l’intera rosa per una singola partita. L’infermeria di Castel Volturno è stata la vera costante di questi mesi, e tra i degenti di lungo corso c’è senza dubbio David Neres.

Il calvario del brasiliano, però, sembra finalmente arrivato alle battute finali. Fermo ai box dallo scorso 17 gennaio (data dell’intervento chirurgico resosi necessario dopo la distorsione alla caviglia subita con la Lazio e la successiva, fatale, ricaduta contro il Parma), l’esterno vede la luce in fondo al tunnel. Il report ufficiale diramato oggi dal club porta infatti una buona notizia: Neres è rientrato all’SSC Napoli Training Center per iniziare la delicata fase di riatletizzazione.

Non ci sarà, ovviamente, venerdì sera al Maradona contro la Cremonese. Mentre il gruppo prepara la sfida con sedute di forza e tattica, il brasiliano lavorerà a parte. Lo staff medico azzurro, scottato dai precedenti, ha imposto la linea della massima cautela: non si forzeranno i tempi e si eviterà ogni minimo rischio di ricaduta. L’obiettivo non è la fretta, ma riavere Neres integro e arruolabile per gli ultimissimi scampoli di questa tormentata stagione.