Il Barcellona furioso: “Non è la prima volta che subiamo decisioni arbitrali incomprensibili in Champions”

Il club ha presentato reclamo alla Uefa. La nota: "Al 54° minuto della partita contro l'Atletico, dopo che il gioco era stato ripreso correttamente, un giocatore avversario ha preso il pallone nella propria area senza che venisse assegnato il relativo calcio di rigore"

Il Barcellona è furioso con il sistema arbitrale Uefa e lo rende esplicito con una nota ufficiale. Nel mirino? Il match contro l’Atletico Madrid.

La nota del Barcellona

Si legge sul sito ufficiale:

Il Barcellona informa che i servizi legali del Club hanno presentato oggi un reclamo all’Uefa in merito agli eventi avvenuti nell’andata dei quarti di finale di Uefa Champions League contro l’Atlético Madrid. Il Club ritiene che la direzione arbitrale non abbia rispettato l’attuale regolamento, influenzando direttamente lo svolgimento della partita e il risultato.

Il reclamo si concentra su un’azione specifica. Al 54° minuto della partita, dopo che il gioco era stato ripreso correttamente, un giocatore avversario ha preso il pallone nella propria area senza che venisse assegnato il relativo calcio di rigore. Il Barcellona ritiene che questa decisione, insieme a una grave mancanza di intervento da parte del Var, rappresenti un errore importante. Di conseguenza, il Club ha richiesto l’apertura di un’indagine, l’accesso alle comunicazioni arbitrali e, se del caso, il riconoscimento ufficiale degli errori e l’adozione delle misure pertinenti.

In questa stessa linea, il Barcellona ritiene che non sia la prima volta nelle recenti edizioni della Uefa Champions League che decisioni arbitrali incomprensibili abbiano avuto un effetto negativo sulla squadra, creando un evidente doppio standard e impedendo di competere con gli altri club ad armi pari.