Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gutierrez torna titolare, si rivedono anche i Fab 4
Politano dovrebbe partire dalla panchina. Rossoneri con Leao e Pulisic a guidare l'attacco
Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A.
Napoli-Milan, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund; All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic; All.Allegri
Un match che, ricordiamo, deciderà chi avrà l’onere e l’onore di essere l’anti-Inter. Conte mette in campo l’artiglieria pesante e manda un messaggio chiarissimo: bisognerà cercare la vittoria a tutti i costi. Questa, insieme a una sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, riaprirebbe clamorosamente il campionato.