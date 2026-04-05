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Napoli-Milan, le probabili formazioni: Gutierrez torna titolare, si rivedono anche i Fab 4

Politano dovrebbe partire dalla panchina. Rossoneri con Leao e Pulisic a guidare l'attacco

Gutierrez in conferenza Napoli

Dc Napoli 31/01/2026 - campionato di calcio serie A / Napoli-Fiorentina / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Miguel Gutierrez

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund; All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic; All.Allegri

Un match che, ricordiamo, deciderà chi avrà l’onere e l’onore di essere l’anti-Inter. Conte mette in campo l’artiglieria pesante e manda un messaggio chiarissimo: bisognerà cercare la vittoria a tutti i costi. Questa, insieme a una sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, riaprirebbe clamorosamente il campionato.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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