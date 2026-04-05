Hojlund cerca il riscatto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali: sfida al Milan (Repubblica)
Ha ritrovato pure Kevin De Bruyne con il quale aveva subito mostrato una grande intesa nei primi mesi della stagione. C'è la delusione Mondiale da archiviare.
La delusione per il Mondiale mancato è ancora fresca, ma Rasmus Hojlund vuole subito voltare pagina. L’attaccante del Napoli punta al riscatto già dalla sfida contro il Milan, con l’obiettivo di tornare protagonista in campionato.
Hojlund, riscatto dopo la delusione Mondiale
Scrive Repubblica:
“La delusione Mondiale da cancellare. Il sogno di Rasmus Hojlund di volare negli Stati Uniti è svanito a Praga contro la Repubblica Ceca: la lotteria dei rigori (l’attaccante del Napoli ha sbagliato il suo) ha negato la gioia della qualificazione alla Danimarca che così resterà a guardare proprio come l’Italia. L’umore non era al massimo al rientro, ma adesso la priorità del 23enne di Copenaghen è soltanto il Napoli.
Il numero 19 azzurro cercherà il riscatto già contro il Milan. Per lui la sfida ha un sapore particolare: in estate è stato sul punto di trasferirsi in rossonero, prima che il Napoli irrompesse sulla scena garantendo al Manchester United il riscatto obbligatorio del bomber, diventato un fattore del Napoli di Conte”.
In estate fu cercato dai rossoneri ma preferì l’azzurro. Il danese in campionato è a quota dieci gol
E conclude:
“Hojlund è pronto a lasciare il segno per incrementare il suo bottino. Ha ritrovato pure Kevin De Bruyne con il quale aveva subito mostrato una grande intesa nei primi mesi della stagione. La doppietta allo Sporting Lisbona in Champions fu realizzata proprio sull’asse Hojlund (due gol da bomber)-Kdb, illuminante con i suoi assist. Il tandem funzionò alla perfezione, poi Rasmus ha dovuto fare a meno del fuoriclasse belga, rimasto fuori ben 120 giorni a causa dell’infortunio muscolare che lo ha costretto all’operazione. Adesso si sono ritrovati e possono trascinare il Napoli in alto nelle ultime otto partite di campionato. Si parte dal Milan. C’è la delusione Mondiale da archiviare e Hojlund ci proverà con l’aiuto dei 50mila del Maradona”.