Le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: Conte sceglie Giovane per sostituire Hojlund

Neanche Politano è al meglio e gioca Gutierrez al suo posto; Milinkovic-Savic e Olivera hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Allegri gioca con Nkunku e Fullkgruk, Leao e Pulisic in panchina.

Formazioni ufficiali Napoli-Milan. Queste le scelte di Conte e Allegri per la sfida di questa sera. Giovane sostituisce Hojlund, neanche Politano è al meglio e gioca Gutierrez al suo posto; Milinkovic-Savic e Olivera hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Sponda rossonera, Massimiliano Allegri lascia fuori Leao e Pulisic che non sono al top della forma e si affida alla coppia Nkunku-Fullkrug.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disp.: Meret, Contini, Mazzocchi, Beukema Gilmour, Elmas, Politano, Alisson. All. Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri