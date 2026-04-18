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Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte insiste con i Fab 4, riecco Beukema dal 1′

Juan Jesus va in panchina, confermati Politano e Spinazzola sugli esterni. Sarri se la gioca con Cancellieri, Noslin e Zaccagni

Conte Beukema

Napoli's Dutch defender #31 Sam Beukema celebrates at the end of the Italian Serie A football match between Hellas Verona and Napoli at the Bentegodi Stadium in Verona, northern Italy, on February 28, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, match valido per la 33esima giornata di Serie A. Le scelte di Conte e Sarri.

Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

Un match cruciale per le ambizioni Champions degli azzurri che, in caso di vittoria, si porterebbero a più 11 sul Como (sconfitto ieri dal Sassuolo) e momentaneamente a più 9 sulla Roma che affronterà l’Atalanta di Palladino.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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