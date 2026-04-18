Di Napoli-Lazio non frega niente a nessuno, c’è il tormentone Conte

Di Napoli-Lazio non frega un bel niente a nessuno. Si gioca alle 18 ma l’ambiente Napoli è tutto sintonizzato sul futuro. Su quel che farà Conte, su cosa si diranno lui e Aurelio De Laurentiis nell’incontro che prima o poi avverrà. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che si vedranno dopo Napoli-Cremonese in programma il 24 aprile, quindi alla vigilia della festa della Liberazione. La prossima settimana.

Il Corriere dello Sport scrive così:

La riunione inizialmente programmata e immaginata a fine stagione sarà inevitabilmente anticipata: l’ipotesi più accreditata, al momento, è che Conte e De Laurentiis si metteranno a sedere faccia a faccia, con il ds Manna e l’ad Chiavelli, dopo la partita contro la Cremonese, ma è davvero difficile sentirsi di escludere che l’incontro possa anche andare in scena nei giorni compresi tra la partita di oggi e quella di venerdì prossimo.

Dei due scrive anche Repubblica Napoli con Antonio Corbo. Che punta sui conti del Napoli che non può permettersi la spesa effettuate nel biennio Conte anche perché non ci sono più Osimhen e Kvara da vendere. Ed è proprio questo il punto sottolineato da Corbo. I due sono pronti a raccontarsi le cose per quelle che sono? Ambizioni di Conte ma anche i tanti problemi avuti quest’anni, a partire dagli infortuni e senza dimenticare la pessima Champions.

Conclude così Corbo:

Domanda finale. De Laurentiis e Conte sono pronti a parlarsi chiaro? Presto. Prima che sia inutile o troppo tardi.

Ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava che riporta Sarri come papabile per il post-Conte:

Il passato e il presente s’intrecciano, idealmente, nella prospettiva di un futuro che De Laurentiis — tornato da Los Angeles e oggi in tribuna a Fuorigrotta — ha fretta di definire. Conte dovrà decidere se rinnovare il suo anno di contratto o andar via, direzione Nazionale. Sarri è una delle opzioni per sostituirlo. Si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione gloriosa, 2018, in cui il Napoli fece 91 punti e non vinse lo scudetto.