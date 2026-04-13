Il Napoli non sfonda: Anguissa ingolfato e McTominay in periferia

La Gazzetta dello Sport, con Alex Frosio, scrive di Parma-Napoli 1-1 e del sogno scudetto svanito per la squadra di Conte.

Scrive Frosio:

Non bastano McTominay e una squadra molto vicina ai disegni estivi, con tutti i Fab Four in campo, ma pure con una difesa tutta di mancini da cui

parte la giornataccia del Tardini.

Il Napoli non sfonda, perché Anguissa è ingolfato, McTominay sta sulla periferia di sinistra, e i guardiani del Parma sono spietati nell’uno contro uno. Serve chi salta l’uomo e Conte ce l’ha: dentro Alisson. Con il brasiliano, McTominay si sposta in mediana sul centrodestra con licenza di invadere alternandosi conDe Bruyne che arretra in regia. La mossa paga subito il dividendo voluto: palla dentro di Lobotka, sponda di Hojlund e incursione di McT che, “mollato” da Keita, incrocia secco l’1-1. Sembra un segno: l’uomo dello scudetto 2024-25 che lancia la rincorsa all’Inter. Lo scozzese ci riprova alla mezzora in rovesciata, quando l’assedio è conclamato.