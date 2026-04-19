Napoli, è il settimo gol che subisce nei primi dieci minuti di gioco

Il Napoli ha subito sette gol nei primi dieci minuti di gioco. Ed è la seconda volta consecutiva. Era successo la scorsa settimana a Parma, addirittura nel primo minuto di gioco con l’errore di Juan Jesus sul rilancio del portiere e Strefezza, rimasto solo soletto, che se na va in porta. Ieri il Napoli, contro la Lazio di Sarri, non è proprio entrato in campo. Come ha detto lo stesso Conte nel post-partita, lo ha sottolineato più volte, si è visto dall’inizio che la squadra non era sul pezzo. I calciatori c’erano fisicamente ma non con la testa. Nel post-partita Spinazzola ha detto che hanno pagato il down per il pareggio di Parma, per lo scudetto volato via. Onestamente pochino per professionisti che probabilmente vengono troppo rispetto alla loro reale preparazione mentale. Il professionismo è una cosa seria, diversa dalla semplice abilità.

Conte ne ha parlato nel post-partita: «Neanche io mi sono accorto di questo malessere — ha detto a caldo il tecnico — e me ne assumo la responsabilità, bisogna darsi da fare per rimediare. Se non dovessimo riuscirci bisognerà chiedersi il perché».

E il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive:

L’ultima volta che Conte si era messo così in discussione coincise con la bruttissima sconfitta col Bologna a novembre scorso. Non lo dice stavolta, ma probabilmente lo pensa, che non gli va di accompagnare un morto.

Degli inizi svagati, il Corsera scrive:

Napoli scarico ieri al Maradona, imballato, si lascia sorprendere dopo 6’ dal gol di Cancellieri con doppia frittata di Spinazzola che non chiude su di lui e Anguissa che pure se lo lascia sfuggire. Il dato fa impressione: è il settimo gol che i partenopei subiscono nei primi dieci minuti di gioco. Approccio sbagliato?