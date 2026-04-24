Napoli-Cremonese, riecco Rrahmani dal 1′. Il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop

Repubblica fa la tragica conta dei gol subiti senza di lui:

I numeri vanno in questa direzione e solitamente non mentono. Senza Amir, gli azzurri hanno incassato 20 gol dei 33 in campionato, 13 su 15 in Champions e uno su due in Coppa Italia. Il totale è semplice: 34 reti subite quando il leader del reparto arretrato non ha giocato. La percentuale è del 68 per cento ed è indicativa di quanto Rrahmani sia vitale nei meccanismi del Napoli di Conte.

Numeri a dir poco spaventosi, soprattutto per quella che è stata la miglior difesa d’Europa nell’anno del 4° Tricolore (solo 27 gol subiti).

Infine, un passaggio sul rinnovo che sembra essere cosa fatta:

Rrahmani è fondamentale per il presente ma lo sarà anche in futuro, considerando un rinnovo del contratto praticamente definito fino al 2029, sintomo chiaro di una leadership accettata da tutti.