Napoli-Cremonese, riecco Rrahmani dal 1′. Il kosovaro torna dopo 2 mesi di stop

Si è sentita eccome la mancanza di Amir Rrahmani, uscito per infortunio contro la Roma a febbraio e colpito anche lui dalla lesione al bicipite femorale: un autentico spauracchio per il Napoli di quest’anno. Stasera, contro la Cremonese, il Napoli potrebbe finalmente ritrovare il perno della sua retroguardia. Ne parla Pasquale Tina su Repubblica.
Repubblica fa la tragica conta dei gol subiti senza di lui:
I numeri vanno in questa direzione e solitamente non mentono. Senza Amir, gli azzurri hanno incassato 20 gol dei 33 in campionato, 13 su 15 in Champions e uno su due in Coppa Italia. Il totale è semplice: 34 reti subite quando il leader del reparto arretrato non ha giocato. La percentuale è del 68 per cento ed è indicativa di quanto Rrahmani sia vitale nei meccanismi del Napoli di Conte.
Numeri a dir poco spaventosi, soprattutto per quella che è stata la miglior difesa d’Europa nell’anno del 4° Tricolore (solo 27 gol subiti).
Infine, un passaggio sul rinnovo che sembra essere cosa fatta:
Rrahmani è fondamentale per il presente ma lo sarà anche in futuro, considerando un rinnovo del contratto praticamente definito fino al 2029, sintomo chiaro di una leadership accettata da tutti.