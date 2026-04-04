Tifosi a Milanello, la Curva Sud al fianco del Milan alla vigilia della partita contro il Napoli (Gazzetta)

Ai tifosi del Milan è stata vietata la trasferta e si sono quindi riuniti per dare una dimostrazione d’affetto alla squadra. Con loro c’era anche Füllkrug, che ha cantato insieme al gruppo ed è pronto a contendersi una maglia nell’attacco rossonero.

A due giorni dalla partita decisiva, la Curva Sud e migliaia di tifosi sono andati a Milanello per vedere l’allenamento e sostenere la squadra nella corsa scudetto e per il secondo posto.

Racconta la Gazzetta dello Sport:

“Quattromila persone, forse di più. Sciarpe rossonere, bambini con le maglie di Leao e Rui Costa, Maldini e Modric. La Curva Sud con bandiere e tamburi. I tifosi del Milan, a due giorni dalla partita con il Napoli, hanno raggiunto Milanello per seguire l’allenamento della squadra.

Una scena da primo giorno di ritiro, con il caldo che — se non da luglio — sembra già quello della primavera. Il colpo d’occhio è impressionante e la squadra non può non aver apprezzato: i giocatori, con il capitano Maignan in prima fila, sono andati a incontrare la curva sul vialetto d’ingresso di Milanello. Cori, applausi e scene che ricordano gli anni Novanta o lo scudetto del 2022″.

Tifosi del Milan riuniti a Milanello

Perché i tifosi del Milan sono arrivati a Milanello?

“Il divieto di trasferta a Napoli ha spinto la curva a stringersi attorno alla squadra, dando una dimostrazione di affetto prima di una partita che deciderà il finale di stagione: con una vittoria sarà corsa scudetto, altrimenti sfida al Napoli per il secondo posto Champions. Un messaggio forte, considerando che la curva non aveva partecipato ai raduni nelle estati 2024 e 2025.

Massimiliano Allegri ha seguito tutto a distanza, lasciando ai collaboratori la gestione della prima parte dell’allenamento. Rafael Leão è stato il più osservato dai tifosi, attesi per la sfida di lunedì sera: si è allenato per la prima volta dopo la sosta in Portogallo con il suo preparatore personale.

Per Napoli si giocherà una maglia con Nkunku, Gimenez e Fullkrug. Proprio Fullkrug è stato il più sorridente davanti ai tifosi: arrivato da tre mesi, ha anche accennato un coro, tra la sorpresa generale”.