L’Arsenal non vincerà nulla (nemmeno) quest’anno giocando in questo modo

Ieri, i Gunners sono stati eliminati dal Southampton in Fa Cup. Il Times: "Arteta è alla sua sesta stagione in panchina e la mancanza di trofei suggerisce che abbia costruito una squadra che crolla sotto pressione"

La sconfitta maturata contro il Southampton in Fa Cup fa scricchiolare parecchio le ginocchia dell’Arsenal. Il punto del Times.

Arsenal, è crisi?

Si legge sul Times:

È così che una stagione inizia a sfaldarsi. Certo, la campagna dell’Arsenal è tutt’altro che persa e il Southampton merita enormi elogi per aver realizzato questo clamoroso colpo di scena ai quarti di Fa Cup, ma la squadra di Mikel Arteta è stata imprecisa, ha perso la calma ed è stata superata tatticamente sulla South Coast.

E così la corsa al Quadruplete dell’Arsenal si è ridotta a un obiettivo doppio in due partite.

All’improvviso, la trasferta contro lo Sporting nei quarti di Champions League di martedì appare scoraggiante. E dopo che il Manchester City ha sottolineato il suo ritorno al top sconfiggendo il Liverpool in modo netto sabato, prenotando la propria semifinale, il vantaggio di nove punti dell’Arsenal in Premier League non sembra più così decisivo. La Fa Cup non interromperà il loro digiuno da titoli lungo sei anni e, sebbene ci sia tempo per rimettersi in carreggiata, l’Arsenal non vincerà nulla quest’anno giocando in questo modo.

Arteta è alla sua sesta stagione completa sulla panchina e la mancanza di trofei suggerisce che abbia costruito una squadra che crolla sotto pressione.