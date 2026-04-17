Messi acquista il Cornellà in quinta serie spagnola (Marca)

I miliardari col pallone si annoiano in fretta. Una volta, a fine carriera, compravano ville a Miami (cosa che Messi peraltro ha fatto) o catene di ristoranti. Oggi, per combattere il tedio, si comprano direttamente intere squadre di calcio. L’ultimo a cedere a questa moda da oligarchi in scarpini è stato l’otto volte Pallone d’Oro, che ha deciso di mettersi in tasca un modesto club della periferia catalana. E, come da prassi nel circo del calcio contemporaneo, la notizia non si misura in progetto sportivo, ma in like.

Come riporta Marca:

“Dopo che è stato reso ufficiale che Lionel Messi è il nuovo proprietario dell’Ue Cornellà, l’impatto mediatico non si è fatto attendere. In poche ore, i social network del club catalano hanno registrato una crescita meteoritica, moltiplicando quasi per sei il numero di follower rispetto ai dati precedenti all’annuncio.”

Messi compra una piccola squadra catalana

Il miracolo della moltiplicazione dei pani, dei pesci e dei tifosi finti. Improvvisamente, duecentomila persone sparse per il globo, che fino a ieri mattina pensavano che Cornellà fosse un tipo di paella, si sono scoperte accanite sostenitrici della quinta divisione spagnola. È la certificazione clinica di come funziona il tifo oggi: non si tifa più per la maglia o per la città, si fa il tifo per il brand.

Aggiunge giustamente Marca snocciolando i numeri del delirio:

“Il fatto che un campione del calibro di Messi acquisisca una squadra della quinta divisione del calcio spagnolo ha generato un fenomeno senza precedenti. La crescita è vertiginosa: dai 39.152 follower registrati dal club due giorni fa, il numero è salito in sole 48 ore a 232 mila e continua a crescere, dimostrando la grandezza di Messi, capace di aumentare i seguaci della squadra indipendentemente dalla categoria.”

Ora si sogna in grande

Racconta poi Marca:

“Il Cornellà sta disputando una stagione molto completa. Si trova al terzo posto, occupando le posizioni dei playoff e lottando per il titolo, dato che è a soli cinque punti dal Manresa, capolista della categoria.”

La narrazione, insomma, è già servita e impacchettata per la prossima docuserie su Netflix. Il piccolo club che una volta osò sfidare i giganti, ora è di proprietà del Gigante per eccellenza:

“Il club sa già cosa significa affrontare l’élite, come in quel memorabile sedicesimo di finale della Coppa del Re nel 2021, quando perse con onore contro il Barcellona (0-2), con gol di Martin Braithwaite e Ousmane Dembélé. Ora, cinque anni dopo, l’obiettivo è niente meno che la promozione.”