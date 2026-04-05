Marotta polemico: “Vergognoso il linciaggio a cui è stato esposto Bastoni. Ha sbagliato, ma in Italia diventano tutti psicologi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giuseppe Marotta ha così difeso Bastoni.

Le parole di Marotta

A Dazn, su Bastoni:

È vergognoso che sia stato sottoposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di chissà quale colpa: un ragazzo della sua età non merita un trattamento simile. Nella vita si commettono errori, ma in Italia tutti si improvvisano psicologi. Abbiamo riconosciuto che ha sbagliato; detto questo, resta un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano. Non ci sono le condizioni perché possa lasciare il nostro calcio, anche se, come per ogni calciatore, possono presentarsi circostanze che valuteremo successivamente.

Riguardo alla crisi del calcio italiano, sarebbe lungo discuterne. Tutti si proclamano esperti, ma il calcio è anche un fenomeno sociale. Questa crisi va osservata con un’analisi più ampia: le cause possono essere molte e credo che oggi manchino soprattutto i talenti emergenti. Ad esempio, come mai il Friuli-Venezia Giulia, che un tempo ha sfornato campioni, oggi non ne produce più? È necessario capire il motivo di questa carenza di giovani, perché al giorno d’oggi prevale troppo la litigiosità, quando invece si dovrebbe seguire un percorso utile per tutti.