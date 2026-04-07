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De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”

Al Club Napoli Usa: "Mai dire mai: c’è sempre il prossimo anno. Con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese"

De Laurentiis mercato del napoli sabatini

Db Riyadh 22/12/2025 - finale Supercoppa Italiana / Napoli-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Ecco le sue parole a RaffaRispo, membro del club Napoli Usa.

Le parole di De Laurentiis

Il quarto Scudetto è stato un’esperienza incredibile. È stato un thriller fino all’ultimo minuto; con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese. Quest’anno abbiamo avuto molti infortuni, undici o dodici. Suppongo che, senza quelle difficoltà, probabilmente avremmo vinto il quinto. Mai dire mai: c’è sempre anche il prossimo anno.

 

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Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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