De Laurentiis: “Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudetto”

Al Club Napoli Usa: "Mai dire mai: c’è sempre il prossimo anno. Con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese"

Aurelio De Laurentiis è convinto che senza l’assurdo stillicidio di infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Ecco le sue parole a RaffaRispo, membro del club Napoli Usa.

Le parole di De Laurentiis

Il quarto Scudetto è stato un’esperienza incredibile. È stato un thriller fino all’ultimo minuto; con Conte siamo riusciti a vincere perché è il re delle sorprese. Quest’anno abbiamo avuto molti infortuni, undici o dodici. Suppongo che, senza quelle difficoltà, probabilmente avremmo vinto il quinto. Mai dire mai: c’è sempre anche il prossimo anno.