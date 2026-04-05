Hojlund e gli “scarti” dello United, un tesoretto da 100 milioni (Mundo Deportivo)

Il Manchester United sta completando una grande stagione con Michael Carrick alla guida delle operazioni, allenatore ad interim fino a fine stagione. Sono al terzo posto in classifica in Premier League e, salvo catastrofi, giocheranno la prossima edizione della Champions League. Per questo motivo, Jim Ratcliffe, il principale responsabile della gestione sportiva dei “red devils”, vuole liberarsi di diverse stelle considerate sacrificabili.

Scrive Mundo Deportivo:

“Le due principali cessioni previste per il Manchester United, che porterebbero circa 70 milioni di euro nelle casse del club, sono Marcus Rashford (28), ceduto al Barça, e Rasmus Hojlund (23), in prestito al Napoli. Per il giocatore del Barcellona è già stata concordata un’opzione di acquisto, esercitabile entro giugno, per 30 milioni di euro, che dipende dalla decisione dei blaugrana. D’altra parte, se il club italiano si qualificherà in Champions League, cosa che appare molto probabile dato il terzo posto con otto punti di vantaggio, sarà obbligato a comprare Hojlund per 44 milioni di euro.

Un altro nome in uscita è quello dell’uruguaiano Manuel Ugarte (24), acquistato nel 2024 dal Psg per 50 milioni di euro. Il centrocampista non avrebbe convinto a Old Trafford e il club è disposto ad accettare offerte inferiori al suo costo iniziale. Anche Joshua Zirkzee (24), pagato 42 milioni nel 2024, potrebbe partire a cifre più basse”.

A queste possibili cessioni si aggiungono i giocatori in scadenza di contratto a giugno, che partiranno a parametro zero: Casemiro (34), Jadon Sancho (26), attualmente in prestito all’Aston Villa, e Tyrell Malacia (26). Nel caso di Casemiro, che guadagna 400.000 euro a settimana, la sua uscita rappresenterebbe un forte alleggerimento del monte ingaggi.