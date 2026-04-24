Luigi Trapani di Piano di Sorrento nella top ten italiana degli Under 10 di tennis

È una realtà consolidata la Asd Pagard Tennis Sorrento dell’istruttore Francesco Gargiulo – affiliata alla Federtennis – che svolge la sua attività presso il campo coperto di Schiazzano di Massa Lubrense all’interno della struttura del “Garden bar” del patron Mario Parlato. Sul campo veloce del complesso sportivo – presente anche un campo di calcetto all’aperto – si allena anche il migliore tennista under 10 della Campania – tra i migliori prospetti italiani: Luigi Trapani di Piano di Sorrento, che recentemente ha brillato in un torneo di categoria a Palermo sia in singolo che in doppio. La Pagard ha anche presentato domanda di affiliazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Trapani è stato selezionato recentemente tra i migliori 10 tennisti italiani under 10 dalla Federazione italiana tennis e padel e svolgerà un raduno tennistico all’Eschilo2 a Roma dove i tecnici federali visioneranno i ragazzi. Quest’anno Trapani sarà selezionato quasi sicuramente al master di categoria Road To Turin – in questo momento è primo nella race assoluta dei ragazzi nati nel 2016. Insomma gli emuli sinneriani corrono colpendo sempre più forte.