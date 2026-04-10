L’Inter senza Lautaro ha una media di 1,6 punti a partita

Inter dimezzata senza Lautaro

Tiri tentati: da 18.2 a 15.6 a partita.

da 18.2 a 15.6 a partita. Tiri in porta: da 6.5 a 4.8.

da 6.5 a 4.8. Occasioni create: da 13.7 a 11.4.

La crisi d’astinenza colpisce soprattutto l’altra metà dell’attacco. Marcus Thuram sta disputando una buona stagione (13 gol e 7 assist finora in tutte le competizioni, di cui 2 reti in Champions segnate proprio senza l’argentino contro l’Ajax), ma è il primo ad ammettere la sua sudditanza psicologica e tattica verso il compagno di reparto.

Nella sera del rientro contro la Roma, finita in goleada 5-2 con doppietta dell’argentino, Thuram ha messo a referto un gol e due assist. Quando c’è Lautaro, il francese si esalta. Quando manca, il peso dell’intero attacco lo schiaccia.

In questo scenario di totale precarietà nerazzurra, si staglia l’ombra di Antonio Conte. L’allenatore leccese sa perfettamente come gestire le volate finali e come massimizzare i passaggi a vuoto degli avversari. Mentre l’Inter balbetta, perde certezze e deve ridisegnare l’attacco contro Como e Cagliari (incrociando le dita sulla tenuta difensiva, con Bastoni incerottato e Bisseck out), il Napoli ha l’occasione d’oro per azzannare il campionato.

Se la prima assenza di Lautaro aveva già mostrato le crepe nel sistema di Chivu, questa ricaduta potrebbe essere il colpo di grazia. L’Inter è chiamata a dimostrare di non essere solo “Lautaro-centrica”, ma la storia recente (e i numeri) dicono esattamente il contrario. E Conte, da vecchio predatore, è già appostato.