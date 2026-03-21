Conte ci crede e il calendario sembra volerlo aiutare

Anche questo campionato sta volgendo al termine: mancano 8 giornate (9 per Inter e Milan) e la lotta al vertice vede tre contendenti principali, Inter, Napoli e Milan. Dopo la vittoria contro il Cagliari di ieri il Napoli ci crede e non lo nasconde più, come ha detto Conte: “Intanto mancano 8 partite e il rientro di alcuni calciatori che ancora non sono al 100%. Kevin l’ho visto bene e ha giocato tutta la partita, lo stesso Lobo ha faticato oggi. Abbiamo ancora da recuperare altri, Neres non credo. Quello che abbiamo fatto fino ad ora lo abbiamo fatto in emergenza, ora dobbiamo qualificarci in Champions. È inevitabile che guardi in avanti, nessuno ce lo deve impedire”

Senza parlare ancora di vincitori o pronostici, la classifica attuale è la seguente:

Inter 68 punti Napoli 62 punti Milan 60 punti

da ricordare che Inter e Milan hanno una partita in meno rispetto al Napoli.

La situazione del Napoli

Cristian Chivu arriva da due pareggi contro Como e Atalanta e dalla pesante sconfitta contro il Milan; il morale resta altalenante anche dopo il ko in Champions contro il Bodo Glimt e il caso Bastoni-Kalulu.

Massimiliano Allegri e il suo Milan alternano prestazioni di alto livello, come contro Cremonese e Inter, a scivoloni pesanti come quelli contro Lazio (1-0) e Parma (0-1).

Antonio Conte e il suo Napoli, invece, stanno ritrovando continuità dopo una stagione segnata da numerosi infortuni, anche molto pesanti. Ora la squadra arriva da quattro risultati utili consecutivi e sembra nuovamente compatta e rigenerata anche grazie a un turnover prima difficile da attuare.

Le prossime sfide

Da qui a fine campionato i campioni d’Italia in carica avranno Milan (casa), Parma (trasferta), Lazio (casa), Cremonese (casa), Como (trasferta), Bologna (casa), Pisa (trasferta) e Udinese (casa). Sicuramente un percorso non semplice ma comunque migliore di chi c’è davanti.

Per l’Inter ci saranno Fiorentina (trasferta), Roma (casa), Como (trasferta), Cagliari (casa), Torino (trasferta), Parma (casa), Lazio (trasferta), Verona (casa) e Bologna (trasferta).

Infine il Milan dovrà sfidare Torino (casa), Napoli (trasferta), Udinese (casa), Verona (trasferta), Juventus (casa), Sassuolo (trasferta), Atalanta (casa), Genoa (trasferta) e Cagliari (casa).

Sarà un finale di campionato tutto da vivere: con pochi punti di distacco tra le prime, lo scenario resta apertissimo e le prossime giornate saranno decisive per capire se l’Inter riuscirà ad allungare o se la corsa scudetto resterà in bilico fino alle ultime giornate. Vedremo.