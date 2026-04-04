Coach Magro in vista di Brescia: “Essere concentrati per 40 minuti, non come a Cremona”

La Guerri Napoli Basket si appresta ad affrontare la squadra vicecampione d’Italia, la Germani Brescia, in trasferta alle ore 18:15. La squadra di coach Alessandro Magro viene da una brutta sconfitta a Cremona che di fatto ha annullato quanto di buono si era visto nella precedente vittoria casalinga contro Varese. Inoltre con il successo di Treviso nella scorsa giornata, la Guerri è ora avanti di sole tre vittorie sulla zona retrocessione. Insomma, i partenopei sono chiamati a dare il meglio di sè, nonostante la partita sia di notevole difficoltà, per poter scacciare ogni paura e tirare un sospiro di sollievo prima dello scontro diretto proprio contro i veneti di settimana prossima.

Nella gara d’andata disputata all’Alcott Arena lo scorso 16 novembre, vittoria della Germani Brescia per 85-72.

Alessandro Magro e Naz Mitrou-Long sono gli ex dell’incontro. Coach Magro ha allenato Brescia per tre stagioni dal 2021 al 2024 conquistando la Coppa Italia nel 2023 e risultando il miglior allenatore della serie A nella stagione 2021/22. Mitrou-Long ha giocato invece da protagonista assoluto a Brescia nella stagione 2021-22.

Queste le parole di Magro in vista della partita contro la sua ex squadra, anche dando delle novità a seguito della partenza di Stefano Gentile:

“Siamo alla seconda trasferta consecutiva. Giocheremo contro Brescia ,una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Sono secondi in classifica ed arrivano da due sconfitte consecutive in casa, avranno grande voglia di tornare alla vittoria davanti al loro pubblico. E’ una squadra con gerarchie chiare, che ha delle rotazioni precise e giocatori che stanno disputando una stagione da MVP. Avremo bisogno di una partita di grande concentrazione ed energia per limitare i loro giocatori più pericolosi, sapendo che sarà una gara dove dovremo performare in attacco. Servirà uno sforzo spalmato sui 40 minuti, cosa che non abbiamo fatto a Cremona. Ci sono stati dei cambiamenti in settimana. Auguriamo il meglio a Treier, che dovrà subire un intervento al ginocchio, cosi come ringraziamo Gentile, che ha espresso la volontà di continuare a giocare in una squadra che punta a vincere il Campionato di Serie A2. Il nuovo Capitano sarà Caruso, per lui sarà una grande soddisfazione essere il capitano della squadra della propria città. Abbiamo voglia di far bene e di competere per vincere. Vogliamo dimostrare quello che sappiamo fare anche contro una squadra forte come Brescia. Sarà un test importante per valutare i progressi anche del nostro lavoro settimanale.”

Sarà possibile seguire la gara in diretta su Sky Sport Basket (canale 205 del bouquet Sky) ed in streaming sulla piattaforma LBA TV. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social della Guerri Napoli. Ricordiamo che sarà possibile seguire tutto il campionato di Serie A degli azzurri, esclusivamente per USA e Canada, sul Canale Youtube “Napoli Basketball TV”.