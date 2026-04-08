La Gazzetta dà già Conte in Nazionale

Tre pagine, come se avesse firmato. Ma quanta paura hanno di Conte allenatore del Napoli? Vogliono rifilarci persino Thiago Motta. Giaccherini addirittura profetizza: "Ci riporterà ai Mondiali"

Per la Gazzetta è tutto già fatto e Conte sta già dormendo a Coverciano. Contratto in essere col Napoli? Facezie. Figc decapitata e in preda ai venti di burrasca? Embè? L’importante è dare il salentino lontano dal Golfo. Dalla prima pagina, in cui è raffigurato Conte in tripudio con una bandiera tricolore sulle spalle, all’intervista-endorsement del sempreverde Giaccherini, all’accostamento (sigh) di Thiago Motta, stamattina la Rosea ha dato il meglio di sé.

Conte è già in Nazionale e non lo sapevamo

Come detto, la prima pagina è tutto un programma:

Bello, no? Poi cosa troviamo? Ah si il pezzo di Vincenzo D’Angelo:

Qualora Conte dovesse ricevere la proposta per allenare la Nazionale, con ogni probabilità chiederà a De Lurentiis di liberarlo. E Aurelio sembra già pronto all’eventualità, tanto da usare parole e toni concilianti sull’argomento. Niente strappi come fu con Spalletti, De Laurentiis ci tiene a tenere una linea cordiale, visto l’ottimo rapporto con Conte.

Poi ovviamente ci buttano dentro l’eventuale sostituto sulla panchina azzurra, rispolverando Thiago Motta. Ce lo spiega Malfitano, come abbiamo già riportato stamattina:

“In cima alla lista dei candidati al momento c’è Thiago Motta, che era tra i nomi più papabili dopo la separazione da Spalletti nel 2023. All’epoca il tecnico volle rimanere al Bologna, portando in effetti il progetto tecnico dei rossoblù a un livello ancor più alto, mentre l’esperienza alla Juventus non è stata memorabile. Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi. “

L’intervista a Giaccherini

Poteva mancare? No, non poteva. E allora ecco cosa ci dice l’ex Juve:

È quindi l’uomo giusto per ripartire e rifondare?