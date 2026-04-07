La Gazzetta terrorizza Napoli: Thiago Motta in cima alla lista

Siamo al terrorismo psicologico (nonché calcistico) da parte della Gazzetta dello Sport che nell’edizione on line spara l’indiscrezione secondo cui per l’eventuale dopo Conte in cima alla lista di De Laurentiis ci sarebbe Thiago Motta. Sarebbe un atto autolesionistico con pochissimi precedenti nella storia mondiale del calcio. È vero che De Laurentis è il signore che esonerò Ancelotti per prendere Gattuso ma quello era un momento di grande confusione presidenziale, c’erano da gestire i postumi dell’ammutinamento. Adl si lasciò persuadere da Giuntoli che aveva preparato tutto con Ringhio. Giuntoli, proprio lui. L’uomo che ha portato Thiago Motta alla Juventus e che ha messo in ginocchio la Vecchia Signora che solo adesso sta uscendo dalla rianimazione grazie alla terapia Spalletti. Siamo certi che Aurelio non commetterebbe più un simile errore. Thiago Motta sarebbe una scelta molto più che preoccupante. Come si dice: “errare è umano, perseverare è diabolico”.

Vi lasciamo con quel che ha scritto la Gazzetta (a firma Salvatore Malfitano):

A ogni modo è chiaro che, mentre prima era soltanto una buona strategia per essere preparati a tutto, ora guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore diventa un obbligo per il Napoli. In cima alla lista dei candidati al momento c’è Thiago Motta, che era tra i nomi più papabili dopo la separazione da Spalletti nel 2023. All’epoca il tecnico volle rimanere al Bologna, portando in effetti il progetto tecnico dei rossoblù a un livello ancor più alto, mentre l’esperienza alla Juventus non è stata memorabile. Quale piazza migliore di Napoli per rilanciarsi.

E ancora:

Gli altri due profili sono Fabio Grosso e Vincenzo Italiano. Grosso è uno dei principali artefici dell’ottima stagione del Sassuolo, che è più vicino all’Europa che alla retrocessione ed è al decimo posto.