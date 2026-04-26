La Fifa aumenterà i premi in denaro per il Mondiale 2026

Il Guardian: "Le federazioni Nazionali dovranno pagare diverse imposte federali, statali e locali negli Usa e per questo si sono fatte sentire. Aumenteranno anche i compensi di partecipazione"

Le federazioni nazionali devono essersi fatte sentire per bene, tanto che la Fifa ha concesso un aumento dei premi in denaro e dei compensi di partecipazione per il Mondiale 2026. Ne parla il Guardian.

Mondiale 2026, aumentano i premi in denaro

Tale decisione è stata adottata in seguito alle preoccupazioni delle federazioni nazionali: secondo queste ultime, i costi di viaggio, operativi e fiscali negli Stati Uniti comporterebbero perdite economiche anche in caso di accesso alle fasi finali. La Fifa guadagnerà circa 9 miliardi dal torneo ed è proprio questa solidità finanziaria ad aver permesso tale aumento.

Per quanto riguarda le cifre inizialmente previste:

“La Fifa aveva già annunciato lo scorso dicembre un montepremi record di 727 milioni di dollari (539 milioni di sterline), con ciascuna delle 48 squadre partecipanti destinata a ricevere almeno 10,5 milioni di dollari (7,4 milioni di sterline) e i vincitori 50 milioni di dollari (37 milioni di sterline). Tuttavia, dopo discussioni recenti con diverse federazioni, questa cifra verrà ulteriormente aumentata.”

Un elevato carico fiscale

Infine, un passaggio sull’aspetto che più grava sulle Federazioni:

“Sebbene la Fifa goda di esenzione fiscale, non è riuscita a ottenere lo stesso trattamento per le 48 squadre partecipanti, come avvenuto in tornei precedenti. Le federazioni devono quindi pagare diverse imposte federali, statali e locali, con variazioni significative.

Ad esempio, non esiste alcuna tassa statale in Florida, dove si giocheranno sette partite a Miami, mentre è del 10,75% nel New Jersey, dove il MetLife Stadium ospiterà la finale, e arriva al 13,3% in California, sede di incontri a Los Angeles e San Francisco.”