Il Milan di Allegri pensa a Kim per la difesa della prossima stagione (Gazzetta)

Il Milan di Max Allegri pensa alla prossima stagione. I rossoneri vogliono cominciare a pensare e e muoversi in tempo per rafforzare la squadra. Tra le priorità. scrive la Gazzetta dello Sport, c’è la difesa e il primo nome è quello di Kim.

“Scelte per la difesa Da un’area all’altra: la difesa rossonera ha bisogno di un rinforzo nonostante i numeri della stagione la eleggano, al momento, migliore della A. Solo venti i gol subiti da Tomori, Gabbia, De Winter e Pavlovic, ex reparto fragilissimo diventato il più solido del campionato sotto la cura Allegri.

A Max sono graditi interpreti che già conoscano il campionato e con una fisicità marcata: ecco perché l’ex Napoli Kim, oggi al Bayern Monaco, è tra i più apprezzati. A ventinove anni, con un contratto in scadenza nel 2028, il prezzo del cartellino non supera i trenta milioni. Anche l’esperienza tedesca di Kim è stata più faticosa di quanto immaginato: 105 presenze totali finora, in tre stagioni, con 5 gol segnati. In un solo anno a Napoli, Kim aveva totalizzato 45 partite e 2 reti.”