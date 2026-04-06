Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri Napoli
Due scudetti, tanta esperienza e punto di ferro sono le caratteristiche di Jasmin Repesa, nuovo allenatore della Guerri Napoli e incaricato di ridare nuova linfa alla squadra.
Jasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro. Per dare una scossa all’ambiente, la dirigenza si affida a un “sergente di ferro” con un palmarès di scudetti storici vinti a Bologna e Milano.
A pesare oggi è però soprattutto il suo passato recentissimo. Repesa torna in panchina dopo la burrascosa rottura con la Trapani Shark dello scorso dicembre. Un’esperienza naufragata non per demeriti sportivi, ma per un totale collasso istituzionale. Il croato rassegnò le dimissioni denunciando “comportamenti non professionali” e mancanze societarie. Una fuga tempestiva: poche settimane dopo, il club siciliano è stato radiato dal campionato.
A Napoli sbarca quindi un tecnico temprato dalle emergenze, insofferente ai compromessi e pronto a imporre la sua disciplina per risollevare gli azzurri.