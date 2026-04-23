Il Tottenham cerca uno psicologo professionista per aiutare la squadra: c’è proprio l’annuncio su Linkedin

Colpo di genio o classica ultima spiaggia? Sta di fatto che in casa Tottenham le stanno provando proprio tutte per non retrocedere. L’ultima trovata è l’assunzione di uno psicologo professionista in grado di aiutare la prima squadra. C’è proprio l’annuncio su Linkedin. Ne parla anche il Times.

Riporta il Times:

Diversi giocatori lavorano già con i propri psicologi personali, ma gli Spurs vogliono qualcuno “integrato” all’interno della prima squadra maschile. Il club ha descritto il ruolo come una “posizione ad alto impatto” che aiuterà a sviluppare una “cultura della performance psicologicamente informata” all’interno del gruppo.

Ricordiamo che Il Tottenham non vince una partita di Premier League dal 28 dicembre, quasi quattro mesi fa. Attualmente, gli Spurs sono al 18° posto in classifica, a due punti dalla salvezza e a rischio retrocessione per la prima volta in 49 anni.